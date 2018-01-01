فالفيردي: سعيد بالثأر من ليفانتي ولهذا اعتمدت على ديمبلي في الأدوار الدفاعية

برشلونة فاز على ليفانتي بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح إرنستو فالفيري، المدير الفني لنادي برشلونة، سبب، اعتماده على عثمان ديمبلي، في الجانب الدفاعي، في مباراة الليلة أمام ليفانتي.

وحقق برشلونة فوزاً بخماسية نظيفة على حساب ليفانتي اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقبت اللقاء: "ليفانتي بدأوا المباراة بقوة كما تصورنا، كان علينا تغير تشكيل الفريق بناء على الإصابات، كانت لدينا فرصة لزيادة النتيجة وهذا حدث شيئاً فشيئاً".

وواصل: "قام ديمبلي اليوم بتنفيذ بعض الواجبات الدفاعية، وهذا طبيعي، مشاركة بيكيه في ثلاث مسابقات هي التي جعلتنا نعاني في العمق الدفاعي".

وأكمل: "سعيد بوجود ميسي وسواريز في الفريق، سعيد برد الهزيمة التي تعرضنا لها في الموسم الماضي".

الجدير بالذكر ان برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.