فالفيردي: نتعامل بهدوء مع توديبو وريكي بويج رائع

تعرف على تصريحات فالفيردي بشأن مواهب برشلونة الشابة

أشاد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في السوبر الكتالوني أمام جيرونا.

جيرونا انتصر بهدف نظيف على برشلونة مساء أمس، الأربعاء، ليحقق بطولة السوبر الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب خسارة السوبر الكتالوني: "منحت فرصة لتوديبو ليحصل على دقائق لعب أكثر وقررت إشراكه في وسط الملعب ومنح صامويل أومتيتي فرصة للتواجد في المباراة".

وتابع: "توديبو لم يلعب منذ فترة طويلة وبالتالي يجب التعامل معه بهدوء ومنحه الوقت ليظهر بصورة أفضل ويستعيد حالته البدنية الجيدة".

إذا سألت مشجع لكرة القدم ما هي أكثر اللحظات صعوبة في اللعبة؟ تلك اللقطة ستكون ضمن القائمة بكل تأكيد! 📽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jHul8pQy1j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

مدرب النادي الكتالوني أكد أنّ فريقه كان بحاجة للراحة بعد عدد من المباريات القوية كما أنّه فضّل منح الشباب دقائق لعب أكثر لمتابعة الأفضل من بينهم.

وأردف: "جيرونا لعب يوم الأحد الماضي وضدنا كانوا بأفضل تشكيل بوجود ستواني وبورتو وغيرهم".

واختتم: "سعيد لأنني منحت الشباب فرصة للمشاركة، ريكي بويج كان رائعًا كما أنّ أوريل بوسكيتس وتشومي وبيل رويز أثبتوا قدراتهم. أنا راضي تمامًا عن الفريق".