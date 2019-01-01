فالفيردي: لا نود تكرار خطأ ليفربول ولا أتمنى تأجيل الكلاسيكو

تعرف على تصريحات فالفيردي عقب الفوز على إنتر

أشاد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة ، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام إنتر كما تحدث عن ضرورة إقامة الكلاسيكو في موعده.

برشلونة انتصر بثنائية لهدف على إنتر بتوقيع بيريز وأنسو فاتي كما أصبح الأخير أصغر لاعب في التاريخ يسجل في دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "كنا منتبهين على تحركات المهاجمين في إنتر لأنهما أقوياء للغاية. نحن سعداء بالفوز في مباراة صعبة ومتطلبة وكل لاعب في برشلونة ظهر بمستوى جيد رغم أن هذه أول مباراة للبعض في الأبطال".

وتابع: "أنسو فاتي وكارليس بيريز وصلا للفريق الأول الموسم الحالي وهما صغار في السن ورغم أنّ المباراة كانت معقدة ولكن كارليس ظهر بصورة جيدة في البداية وفاتي سجل هدف الفوز. نحن سعداء بما يحققه اللاعبين الشباب".

وحول ما قدمه نيتو، حارس المرمى، أشار فالفيردي إلى أنّه ظهر بصورة مميزة ومن الجيد امتلاك ثنائي من الحراس على أعلى مستوى وسوف يكون منافسًا قويًا لمارك أندريه تيرشتيجن.

وواصل: "لم يسبق لي الفوز بدوري أبطال أوروبا ولكننا لا نزال في المنافسة وسوف نرى ما يحدث. علينا الحفاظ على التنافسية طوال الـ 90 دقيقة في كل مباراة فأحيانًا التراجع 5 أو 10 دقائق يتسبب في خروج الفريق كما حدث الموسم الماضي أمام ليفربول وكانت أول هزيمة لنا في الأبطال. علينا تجنب تكرار الأخطاء".

وأردف: "لدينا التزام مع الجماهير بتقديم الأفضل والقتال للفوز بالأبطال وكل لاعب يتفهم جيدًا هذا الأمر، لم نكن نرغب في الخسارة من إنتر حتى لو كانت المباراة غير مؤثرة علينا لأنني لا أود تذوق طعم الهزيمة".

وأبدى صاحب الـ 55 عامًا سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه كارليس آلينيا مؤكدًا أنّه يستحق الحصول على دقائق أكثر ولكن هناك عدد كبير من اللاعبين في وسط الميدان مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في مستوى اللاعب.

واختتم: "أعتقد أنّ مباراة الكلاسيكو سوف تُلعب والأمور ستسير بصورة طبيعية. أرى أنّ هناك مبالغات بشأن ما قد يحدث في كتالونيا، فالجميع له حق التعبير عن الرأي ولن يكون هناك أي اختلاف في صعوبة وأهمية اللقاء. نحن ننتظر منذ أكتوبر ولا نريد التأخر عن ذلك".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية تأجيل الكلاسيكو مرة أخرى بسبب المظاهرات المتوقعة يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكانت مباراة برشلونة وريال مدريد قد تأجلت منذ يوم 26 أكتوبر الماضي بسبب أخداث الشغب المتوقعة حول ملعب "كامب نو"