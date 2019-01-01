فالفيردي: باقي 3 نقاط ولكنهم في غاية الأهمية

المدرب يطالب بمواصلة تحقيق الانتصارات حتى حسم اللقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سعادته بفوز فريقه على ألافيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع 34 لليجا.

وقال فالفيردي عقب المباراة:"لقد كانت مباراة مغلقة للغاية في الخلف، كان من الصعب اختراق خطوطهم، لقد دافعوا بشكل جيد".

وأضاف:"لقد أرادوا مفاجأتنا حين نخسر الكرة، كان لدينا الفرص في البداية وكان الأمر مسألة صبر، في النهاية اضطروا لفتح مساحاتهم وكان لدينا خيارات أكثر".

وأوضح:"هناك 3 نقاط متبقية لحسم اللقب، ولكنهم في غاية الأهمية، يجب إنهاء الأمور، يجب أن ننتصر ثم نرى ما يحدث مع أتلتيكو، لن نهتم بذلك حين نفوز، ما نريده هو الفوز لأن التتويج بالدوري صعب للغاية".

وتابع:"أياً كان ما سيحدث، إذا سألتني حين بدأنا في يوليو، أي مدرب كان يمكن أن يكون أي شيء".

يذكر أن برشلونة بات بحاجة لـ3 نقاط لحسم اللقب رسمياً، حيث يتفوق على أتلتيكو بفارق 12 نقطة والمواجهات المباشرة، وبقيت 15 نقطة متاحة أمام الأخير في المسابقة.