فالفيردي: بارتوميو يدعمني وأشعر بالقوة الكافية للاستمرار في برشلونة

قبل مواجهة خيتافي بعد السقوط المدوي أمام ليفربول

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لازال يحصل على الدعم الكافي من إدارة النادي، رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة أهدر فرصة التأهل لنهائي الأبطال، بعد الفوز على ليفربول 3/0 في ذهاب نصف النهائي،ليخسر 4/0 في الإياب الثلاثاء الماضي.

الخروج صاحبه حملة هجوم قوية على فالفيردي وإدارة النادي الإسباني، وسط مطالبات مستمرة برحيله عن تدريب الفريق.

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فالفيردي ظهر لوسائل الإعلام قبل مواجهة برشلونة في الجولة 37 من الدوري الإسباني، ليؤكد أنه لازال يتمتع بالقوة الكافية للاستمرار بمنصبه.

وقال مدرب برسا للصحفيين:"أنت دائماً تحلل كل مباراة، كنا قادرين على الفوز والاحتفال، عرفنا أنهم سيبدأون بقوة وكانت لدينا بعض الفرص للتسجيل".

وأضاف:"من الصعب تحليل تلقي رباعية بهذه الطريقة، حيث دائماً تصب الأمور نحو الجانب السيء، وتميل لحرق وكسر كل شيء أمامك".

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وعن استمراره بمنصبه:"أشعر بأنني قوي جداً، نعم لقد تأثرت ونتحمل مسؤولية الخروج أمام أنفسنا والجماهير، يمكنك أن تخسر من ليفربول ولكن ليس بتلك الطريقة المؤلمة".

وتابع:"علينا أن نخطو خطوة للأمام، إنه أمر صعب، معقد جداً ولكنه السبيل الوحيد للمرور من تلك الأزمة".

وأما عن تلقيه أي اتصالات من إدارة النادي:"نعم كما هو الحال دائماً، تحدثت قبل يوم أمس مع رئيس النادي جوسيب بارتوميو، وشعرت بدعمه المعتاد لي وسط كل التعليقات السلبية المحيطة".

شعوره الحالي:"أنا مثل ستيف ماكوين في زنزانة العقاب، ولكني أرغب في لعب مباراة الغد ولا أتوقف عن التفكير في ما حدث".

إصابة لويس سواريز:"لست طبيباً، لقد لعب لفترة طويلة ولديه شخصية رائعة أظهرها في العديد من المباريات".

مستقبل راكيتيتش وأزمته الأخيرة:"لقد تحدثت معه، هو لاعب محترف على أعلى مستوى، ذهب لإشبيليه من أجل رؤية أسرته، خرج لالتقاط صورة مع أحد الأشخاص، هو ليس في السجن، أي لاعب يمكنه الخروج للشارع والتصرف بحرية بشرط الالتزام بقواعد الاحتراف".

وأما فيليب كوتينيو:"الموسم لم ينته بعد، لدينا مباراة مهمة للغاية، ربما سقطنا في دوري أبطال أوروبا، ولكن حقنا الدوري ونطمح للفوز بالكأس، كوتينيو ساعدنا كثيراً لتحقيق تلك الأهداف".

ويخوض برشلونة مباراته مع خيتافي، عقب حسمه للدوري بشكل رسمي، حيث يحتل المركز الأول بـ83 نقطة، مقابل 74 لأتلتيكو صاحب المركز الثاني.