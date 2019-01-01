فالفيردي: اهتمام نابولي وأنشيلوتي فخر لي

نابولي يتابع اللاعب عن كثب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى فيدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الشاب، سعادته بالتقارير التي تتحدث عن وجود اهتمام من قبل نابولي ومدربه كارلو أنشيلوتي بخدماته.

وارتبط اسم متوسط الميدان الأوروجوياني بالانتقال إلى نابولي في الشتاء الماضي، ولا يزال اسمه يذكر كإضافة لصفوف البارتينوبي الصيف المقبل.

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❌ بالتأكيد لا مكان للعنصرية في هذه اللعبة



إيمري يوضح بعض الأمور بهذا الأمر 👇 pic.twitter.com/8aODwwiEY0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

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وقال فالفيردي للصحافة بعد مباراة إيبار: "أمر رائع أن مدرب رائع مثله معجب بإمكانياتي، ولكن الآن أنا لاعباً في صفوف ريال مدريد وأعطي كل شيء لهم".

وكيل اللاعب أكد الأمر مع راديو "كيس كيس نابولي": "البعض من نابولي تحدث معي، ولكن مجرد إبداء اهتمام، هو مركز فقط على إقناع زيدان حتى يلعب أكثر".

ولم يحظ فالفيردي بفرص المشاركة بشكل مستمر منذ انتقاله من ديبورتيفو في 2018، ولكن شارك في 21 مباراة بكل المسابقات الموسم الجاري.