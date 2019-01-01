فالفيردي: امتلاك ميسي ميزة فريدة وإسبانيول حاول تعقيد اللقاء

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ إسبانيول جعل المباراة أكثر صعوبة بالتراجع الدفاعي وغلق المساحات مشيدًا بهداف الفريق ليونيل ميسي.

ب رشلونة انتصر بثنائية ليونيل ميسي في لقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني ليبتعد أكثر بصدارة الليجا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "واجهنا بعض الصعوبات لأننا لعبنا أمام فريق يدافع بخمسة لاعبين، ومنطقيًا اللعب في مساحات أقل أكثر صعوبة".

وتابع: "المداورة أمر هام للغاية وخاصة في الوقت الحالي لأن لدينا مباراة كل 3 أيام وربما يكون ميسي أحد الغائبين عن لقاء فياريال. سوف نرى".

مدرب البلوجرانا أشاد بقدرات ميسي في المباراة مشيرًا إلى أنّ هذه المهارات الفردية تلعب دورًا كبيرًا في حسم المباريات المعقدة والدفاعية مثل هذه".

🌀إليكم بالأرقام أفضل وأسوأ لاعب في ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول👇

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وأردف: "نزول مالكوم كان مفيدًا لنا، أنا سعيد للغاية بما يقدمه ونجاحه في فتح الأطراف وإعطاء كوتينيو دورًا إضافيًا في عمق الملعب مما ساهم في خلخلة دفاعات الخصم".

واختتم: "قبل 3 سنوات وبعد 29 جولة كان برشلونة في الصدارة بفارق 8 نقاط على أتلتيكو مدريد و12 على ريال مدريد وفي النهاية حُسمت البطولة في آخر لقاء. لا نود تكرار هذا الأمر وعلينا الحسم مبكرًا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة ابتعد أكثر بصدارة الليجا واتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة.