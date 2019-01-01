فالفيردي: النقد يتوقف على النتيجة

مدرب برشلونة يفسر سر إبعاد بيكيه عن مباراة فياريال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اعتقاده بأن النقد الموجه له على خلفية المداورة يعتمد على النتيجة، بعد التعادل مع فياريال بأربعة أهداف لمثلهم.

وقال فالفيردي عقب المباراة:"لقد كانت مباراة جنونية، أي من الفريقين كان يمكنه الفوز بلا مشاكل. إنها قوة المسابقة، حيث لا يمكنك ضمان الفوز بأي مباراة".

وعن النقد الموجه له على خلفية المداورة قال:"أعرف أن تلك الانتقادات تعتمد على النتيجة".

وتابع:"حين تقوم ببعض التغييرات فإنها لصالح الأفضل، (جيرارد) بيكيه لديه 4 بطاقات صفراء واعتقدت أن تلك المباراة كان من الممكن أن يتلقى بها الخامس، ولدينا مباراة هامة يوم السبت".

ويلتقي برشلونة بأتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه على لقب الليجا، قبل ملاقاة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.