فالفيردي: النتيجة هي النتيجة.. ولدينا حارس عظيم

أشاد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بأداء حارس الفريق مارك أندريه تير شتيجن عقب التعادل مع بوروسيا دورتموند دون أهداف.

وقال فالفيردي لموفيستار عقب المباراة:"تير شتيجن لعب بشكل رائع، لدينا حارس عظيم، ونستفيد منه جميعاً".

وأضاف:"النتيجة هي النتيجة. لقد عانينا كثيراً في تلك المباراة، لقد امتلكوا الخطورة وافتقرنا للعمق".

وأوضح:"ميسي مثل أي لاعب لم يحضر الموسم التحضيري، ما فعله اليوم يكفينا، إنها مباراته الأولى ونحن بحاجة لأن يلعب المهاجمون معاً، وأن يصلوا إلى المزيد من التفاهم".

يذكر أن ليونيل ميسي شارك للمرة الأولى في الدقيقة 60 من تلك المباراة، بدلاً من أنسو فاتي.