فالفيردي: المدرب مسؤول طوال الوقت في برشلونة عن الهزائم

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أن المسؤولية في برشلونة أكثر الوقت تقع على المدير الفني في الهزائم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي على وقوع مسؤولية النتائج الأخيرة عليه سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الخاص بمواجهة الجولة السادسة من الليجا أمام فياريال.

وقال فالفيردي: "غير قلق من فارق النقاط مع ريال مدريد فالجميع يتعرض للأخطاء سواء مدرب أو لاعبين لكن علينا أن نمضي قدمًا وننظر للأمام".

وأكمل: "هناك العديد من الأمور التي يجب علينا تحسينها في الفترة المقبلة بكل وضوح، لكن دعونا لا ننسى أن المرة الوحيدة التي فقدنا فيها السيطرة على أي مباراة كانت ضد دورتموند وفي شوط واحد فقط ولا يزال علينا أن نزيد من عدد الفرص التي نخلقها".

واختتم: "المدير الفني دومًا ما يتحمل مسؤولية الهزائم وهذا يحدث في برشلونة أكثر من أي فريق آخر، لكن لا يجب أن نربط ما يحدث بكيفية نهاية الموسم الماضي لأننا في ذلك الوقت كان قد حققنا الليجا بالفعل".

جدير بالذكر أن برشلونة فشل في تحقيق أي انتصار خارج أرضه هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.