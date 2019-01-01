فالفيردي: الفوز كان معقدًا والمباراة لم تكن سهلة

مدرب برشلونة سعيد بالفوز على رايو فاليكانو رغم خسارة ديمبلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز على رايو فاليكانو بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في الليجا.

وقال فالفيردي في تصريحاته عقب المباراة: "لقد دفعنا بديمبلي لأنهم كانوا يدافعون بخمسة لاعبين، لذلك أردت أن يساعد سيميدو، المباراة كانت معقدة والفوز كان صعبًا وكلفنا الكثير".

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كما أضاف مدرب البلوجرانا: "ديمبلي يعاني من عدم الراحة في أوتار الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية شاملة لتحديد إمكانية مشاركته أمام ليون من عدمها".

وتابع مدرب الفريق الكتالوني حديثه وقال: "يتم الفوز بالألقاب بالمباريات التي تبدو غير مهمة قبل نهايتها، مثل اليوم اعتقد الجميع قبل اللقاء أن المباراة سهلة، ولكن ما حدث كان عكس ذلك، هناك إمكانية اللعب بطريقة 4-2-3-1 ولكن هذا يعتمد على بعض المباريات".