فالفيردي: من الرائع حسم لقب الليجا للعام الثاني على التوالي

مدرب برشلونة يتحدث عن تتويج برشلونة بالليجا مبكرًا وتفوقه على أقرب منافسيه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة سعادته بالفوز بالدوري الإسباني "الليجا" للعام الثاني على التوالي، وذلك في أول تصريحاته بعد التتويج الرسمي.

وكان برشلونة قد حسم فوزه بلقب الليجا للمرة السادسة والعشرين في تاريخه بعد الفوز على ليفانتي بهدف دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

برشلونة يفوز على ليفانتي ويحسم لقب الليجا رسميًا

وقال فالفيردي في تصريحاته بعد المباراة: "الفوز باللقب بفارق نقاط عن أقرب ملاحقينا ليس سهلًا، لقد وثقنا في قدرتنا على حسم الليجا، وحالفنا التوفيق في حسمه مبكرًا".

وعن إمكانية فوز برشلونة بثلاثية الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا: "لقد حسمنا لقب الدوري الآن رسميًا، هذا هو اللقب الوحيد الذي حسمناه رسميًا".

وعن عدم بدأه بميسي أساسيًا أمام ليفانتي قال مدرب البلوجرانا: "أمامنا مباراة يوم الأربعاء، وعلينا الاستعداد لها".

يشار إلى أن برشلونة سيستضيف ليفربول بملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.