فالفيردي: التشكيل كان سيختلف إن لم نهزم أتلتيكو مدريد

مداورة كبيرة من فالفيردي استعداداً لمواجهة مانشستر يونايتد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفي ردي مدرب برشلونة رضاه عن أداء الفريق رغم التعادل مع هويسكا بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع 32 لليجا.

وقال فالفيردي عقب المباراة:"أتمنى أن تفيدنا النقطة. إذا لم نفُز على أتلتيكو مدريد بالتأكيد كان التشكيل سيختلف".

وأضاف:"من الواضح أننا نحب الفوز دائماً، ولكن لترك المباراة ظروف معينة، لقد أتينا من مباراة ضد مانشستر يونايتد ولدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء في دوري الأبطال ولدينا اهتمام كبير بشأنها".

وأوضح:"بوضع الجدول والمسافات في الاعتبار اعتقدت أنه الوقت الأنسب للقيام ببعض التغييرات".

وشهدت المباراة العديد من التغييرات بخروج العديد من الأساسيين من التشكيل وأحياناً من القائمة نفسها، على رأسهم ليونيل ميسي.

وشهدت المباراة مشاركة بعض الواعدين في صفوف الفريق مثل واجي وتوديبو وريكي بويج.