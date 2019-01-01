فالفيردي: إيمري يعرف برشلونة ونتطلع لبطولة خوان جامبر

تعرف على تصريحات فالفيردي قبل مواجهة أرسنال في كأس خوان جامبر

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن مواجهة أرسنال ستكون صعبة بسبب خبرة مدربه ورغبة الجانرز في تقديم مباراة جيدة قبل انطلاق الموسم في انجلترا.

برشلونة يواجه أرسنال مساء اليوم، الأحد، في بطولة خوان جامبر على ملعب "كامب نو".

وقال فالفيردي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "نتطلع لخوض مباراة خوان جامبر لأنها أول تواصل لنا مع الجمهور في ملعبنا وسوف يشاهدون اللاعبين الجدد للمرة الأولى".

وتابع: "مواجهة أرسنال معقدة ونتمنى أن تسير الأمور بأفضل كريقة ممكنة ونعلم أن بطولة الدوري الإنجليزي تبدأ الأسبوع المقبل وهذه آخر مباراة تحضيرية لهم".

المدرب الباسكي أشار إلى أنّ أوناي إيمري، المدير الفني للجانرز، يعرف جيدًا برشلونة وطريقة اللعب وسبق وخاض العديد من المواجهات السابقة ضد البلوجرانا مما يجعل اللقاء مثيرًا.

واختتم: "الأجواء في بطولة خوان جامبر دائمًا رائعة. نتطلع لخوض هذه المباراة ونتمنى أن نتسبب في إسعاد الجماهير الحاضرة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يخسر اللقب من 2012 حينما حقق سامبدوريا البطولة.