فالفيردي: أعيش في جنة ريال مدريد وهذا سر هستريا "ميستايا"

ويرفض الاعتراض على وجهة نظر زيدان

أعرب متوسط ميدان ريال مدريد فيدريكو فالفيردي عن سعادته، بمساهمته في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بمساعدة الفريق في تفادي مرارة الهزيمة في 13 مباراة شارك خلالها في التشكيلة الأساسية.

وقال اللاعب الأوروجوياني في تصريحات صحفية "الحفاظ على مكان في التشكيلة الأساسية؟ الأمر لا يتوقف على الأعصاب فقط بل العاطفة. العاطفة التي لا توصف، وهذا ليس لأنني أشارك منذ البداية، لكن حقيقة شعوري بأنني مهمًا بالنسبة لأفضل فريق في العالم، يجعل حياتي جنة".

وعن احتفاله الهستيري بعد هدف التعادل أمام فالنسيا في مباراة "ميستايا"، قال "نعم . ما حدث كان نتيجة أشياء تأتي من الداخل من القلب تحديدًا، لم نكن نستحق الخسارة أمام فالنسيا، وكان الاحتفال بمثابة الاحتجاج والاحتفال في نفس الوقت لتحقيق ما كنا نريده".

وبخصوص ما يتردد أن الريال يعطي الأولوية دائمًا لدوري الأبطال، قال "هذه خرافة، صحيح دوري الأبطال بطولة خاصة للنادي، لكن لا أحد ينسى أننا في أفضل دوري في العالم، وهذا يجعلنا نركز للفوز بأقوى بطولة دوري في العالم".

من جهة أخرى، عبر عن فخره لجذوره اللاتينية، بقوله "أشعر بفخر شديد لجذوري في بلدي أورجواي، ربما تكون دولتنا صغيرة، لكنها تمتاز بطابع كبير".

وعن رأيه في تصريح زيدان بأن فريق الريال الحالي ليس له علاقة بالفريق الفائز بدوري الأبطال 3 مرات من قبل، قال "هو الشخص الذي لديه أفضل منظور لعمل مقارنة، وما يمكنني قوله، إنني أرى مجموعة جيدة جدًا، ولدينا رغبة في الوصول أقصى حد ممكن، وكما نظرت في غرفة خلع الملابس، لا أرى سوى أبطال رائعين".