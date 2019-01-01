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فالديز: سعيد في مدريد والإصابة قتلتني في برشلونة

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©Getty Images
تعرف على أول تصريحات لفالديز منذ اعتزاله كرة القدم
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تحدث فيكتور فالديز، أسطورة برشلونة، عن حياته بعد اعتزال كرة القدم والسبب وراء رحيله عن البلوجرانا.

فالديز رحل عن برشلونة في 2014 متأثرًا بالإصابة ولعب لمانشستر يونايتد وستاندر ليج وميدلزبره قبل أن يعتزل في 2017.

وقال حارس البلوجرانا السابق في تصريحات لبرنامج "كواترو": "عشت أفضل وأنا منعزل عن الجميع ولا أود الحديث عن الإصابة لان كل ما أتذكره أنها كانت ليلة باردة في كامب نو وختام لم أتطلع له".

وتابع: "كرة القدم لم تعطني فرصة لامتلاك قرار الاختيار، لقد اضطررت للرحيل عن برشلونة مصابًا وتغيرت مسيرتي الكروية".

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فالديز كان مرتبطًا باتفاق شفهي مع موناكو الفرنسي ولكن الإصابة حرمته من إتمام الصفقة لينضم إلى مانشستر يونايتد.

وأردف: "قضيت فترة رائعة تحت قيادة أيترو كارانكا في ميدلزبره واستمعت بالعمل معه".

واختتم: "الآن أعيش فترة أفضل رفقة أصدقائي وبمنتهى الهدوء، أقضي فترة رائعة في مدريد وأشعر بأنني أخيرًا حصلت على الهدوء".

فالديز يتولى تدريب فريق من الصغار في ضاحية موراتالاز بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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