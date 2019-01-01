فالديز: أحب المخاطرة في كرة القدم

تعرف على تصريحات فالديز بعد أول انتصار يحققه مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا

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أكد فيكتور فالديز، المدير الفني لنادي برشلونة تحت 19 عامًا، تفضيله اللعب بمخاطرة في المباريات المحتلفة.

برشلونة استعاد فالديز بعد 5 سنوات من رحيله ولكن في منصب مدرب فريق الشباب تحت 19 عامًا.

وقال فالديز بعد الفوز بأول مباراة له مع شباب البلوجرانا: "دائمًا أفضل اللاعب بمخاطرة والاهتمام بالكرة الهجومية وعدم اللجوء للحلول السهلة ".

وتابع: "نمتلك تشكيلًا من اللاعبين المميزين والمواهب الشابة التي يجب أن تتربى على عدم الخوف وتقديم الأفضل".

وكان فريق تحت 19 عامًا قد انتصر على بوسك دي توسكا بنتيجة 3-1 من توقيع خوامي جوردي هدفين وسورين.