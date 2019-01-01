فالديراما: زيدان لن يُشرك خاميس حتى لو أصيب كل اللاعبين

هل يرحل خاميس عن ريال مدريد؟

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أكد كارلوس فالديراما، أسطورة منتخب كولومبيا، أنّ مواطنه خاميس رودريجيز لا يشعر بالسعادة في ريال مدريد لأن المدرب زين الدين زيدان لا يرغب في استمراره.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ خاميس قد يستمر مع النادي الملكي حال فشل الأخير في ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وقال فالديراما في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تحدثت مع خاميس ولا أعتقد أنّه سعيد مما يحدث معه في ريال مدريد".

وتابع: "مشكلته الوحيدة هي المدرب الذي لا يرغب فيه. أعتقد أنّ زيدان لن يمنحه فرصة للعب حتى لو تعرض الـ 24 لاعبًا في قائمته للإصابة".

واختتم: "لو أنّ خاميس كبيرًا في السن لكانت أزمة بالنسبة له ولكن لأن عمره لا يزال صغيرًا فلديه فرصة للبحث عن مكان آخر يضمن له اللعب بشكل مستمر".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة أتلتيكو مدريد ونابولي في التعاقد مع خاميس قبل غلق سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن والد رودريجيز سبق وأكد أنّ نابولي مكان مناسب للاعب.