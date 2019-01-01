فالديراما: خاميس يجب أن يرحل بسبب زيدان

المدرب لا يريده، الأمر بتلك البساطة وفقاً لأسطورة كولومبيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلوس فالديراما أسطورة كولومبيا اعتقاده أن مواطنه خاميس رودريجيز يتوجب عليه مغادرة ريال مدريد.

وقال فالديراما في تصريحاته لبلوج ديبورتيفو:"خاميس؟ يجب عليه الذهاب إلى فريق آخر".

وأضاف:"المدرب لا يريده ولن يشركه إذا بقى في ريال مدريد. يجب عليه أن يغادر، هذا هو الأمر".

وأوضح:"حين انضم خاميس لمدريد تحمس المشجعون والرئيس أيضاً، ولكن المدرب لا يريده".

وكان خاميس قد قضى آخر عامين معاراً في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، الذي رفض تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي هذا الصيف.

يذكر أن صانع الألعاب الكولومبي كان قد انضم للميرينجي في صيف 2014 عقب فوزه بجائزة هداف كأس العالم في البرازيل، قادماً من موناكو.