فالدانو: رحيل بيل سيكون مهمًا لضم لاعبين آخرين إلى ريال مدريد

خورخي فالدانو يتحدث عن بيل وبنزيما ورؤية زين الدين زيدان المحتملة للموسم المقبل في ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال خورخي فالدانو إن ريال مدريد أصبح عليه بيع جاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تمويل الصفقات الأخرى.

وكان جاريث بيل قد أصبح محورًا للانتقادات خلال الموسم الحالي بشكل خاص مقارنة بجميع مواسمه السابقة.

وبناء على ذلك، أصبح لزامًا على ريال مدريد البحث عن عرض للنجم الويلزي حتى تكون خطوة إيجابية للطرفين.

وفي هذه الخصوص، قال خورخي فالدانو إن ريال مدريد يحتاج إلى العديد من الصفقات، تلك التي ستحتاج إلى تمويل كبير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "تمويل هذه الصفقات سيتطلب بيع عدد من اللاعبين الذين لا يبدو مستقبلهم مضمونًا مع ريال مدريد"

وتابع: "جاريث بيل أصبح غير مرتاح والجماهير لا ترغب في استمراره، أعتقد أن رحيله سيكون خطوة مثالية للطرفين"

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يذكر أن ريال مدريد قد اهتم في الفترة الأخيرة بالمفاوضات مع عدد من اللاعبين الكبار على رأسهم إيدين هازارد وكريستيان إريكسين.