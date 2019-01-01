فافر يرفض الحديث عن استبعاد سانشو أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

سانشو لم يشارك مع فريقه في الفوز على مونشنغلادباخ

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض لوسيان فافر، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند التعليق على استبعاد جادون سانشو لاعب الفريق، من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.

واستبعد لوسيان فافر، لاعبه سانشو من قائمة دورتموند التي واجهت بوروسيا مونشنجلادباخ، بالأمس في الجولة الثامنة من الدوري الألماني والتي انتهت بفوز دورتموند بهدف نظيف.

وقال فافر في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن سانشو: "لن أعلق على هذا الأمر، لقد كان إجراءً تأديبياً".

وواصل: "غداً يومًا جديدًا في الفريق، وستكون الأمور داخلية بيننا".

وسجل اللاعب صاحب الـ 19 عاماً ثلاثة أهداف هذا الموسم، وصنع خمسة آخرين في سبع مباريات خاضها.

ومن جانبه قال مارك زورك المدير الرياضي للفريق: "لقد اتخذنا قراراً نهائياً تجاه سانشو باستبعاده من مباراة مونشنجلادباخ، أعتقد أنه سيشارك بصورة طبيعية أمام إنتر يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا".