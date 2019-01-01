فافر يخشى انتفاضة بايرن ميونخ بعد الخسارة من أوجسبورج

تعرف على تصريحات مدرب بروسيا دورتموند عقب الخسارة في الدوري الألماني

عبّر لوسيان فافر، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند، عن قلقه من استغلال بايرن ميونخ هزيمة الفريق أمام أوجسبورج للانقضاض على صدارة الدوري الألماني.

دورتموند خسر بهدفين لهدف أمام أوجسبورج ليبقى على بعد ثلاث نقاط من بايرن ميونخ الذي يواجه بروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم، السبت.

وقال فافر في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا بصورة جيدة وكنا الأكثر سيطرة وصناعة للفرص. خلقنا نحو 5 أو 6 فرص للتهديف ولكننا ارتكبنا عدد من الأخطاء غير الضرورية كلفتنا الهزيمة".

وتابع: "نتقبل ما حدث وسنحاول البحث عن تحسين الوضع وتعديل الأمور في المستقبل".

فافر أشار إلى ضرورة الحذر في التعامل مع إصابة ماركو رويس ولذلك خطط لإشراكه 60 دقيقة فقط في مباراة أوجسبورج.

الأكثر تهديفًا عن طريق البدلاء في موسم من البوندسليجا : ⚽️



17 هدفًا ◀️ فيردر بريمن ( موسم 2006/07)

17هدفًا ◀️ بايرن ميونخ (موسم 2013/14)

15هدفًا ◀️ ماينتس (موسم 2010/11)

15هدفًا ◀️ بوروسيا دورتموند (موسم 2018/19)



تأثير دكة البدلاء 🔝 pic.twitter.com/DFmjzfhZh6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

واختتم: "هناك فرصة للمنافس ليعادلنا في النقاط ولكن البطولة لم تنته بعد، يجب علينا التصرف سريعًا والاستمرار في تقديم مستويات جيدة والفوز في المباريات المقبلة".

ويمتلك أسود الفيستيفال 54 نقطة بعد 24 جولة وعلى بعد 3 نقاط فقط من بايرن ميونخ.

وفي حال فوز البافاري يبقى في المركز الثاني نتيجة تفوق دورتموند في المواجهات المباشرة.