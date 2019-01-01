فافر: مواجهة بايرن ميونيخ لن تحدد لقب الدوري الألماني

الكلاسيكير سيحدد ملامح اللقب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدير الفني الألماني، لوسيان فافر، لبوروسيا دورتموند، أن مواجهة بايرن ميونيخ في الكلاسيكير، السبت المقبل، لن تحدد هوية الفائز بالدوري الألماني.

ويدخل دورتموند المواجهة المرتقبة، وهو متفوق بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ بعدما تعادل الأخير أمام فرايبورج.

وسيتبقى 6 مباريات فقط من أجل حسم هوية بطل البوندسليجا، هل سيكون بايرن ميونيخ أما بوروسيا دورتموند بعد غياب.

ويتوقع فافر صعوبات في مواجهة السبت، ليعلق في المؤتمر الصحفي: "أنها مباراة خاصة، بايرن أمام دورتموند، الفارق قريب، مع تبقى 7 مباريات، وفريقان عظيمان".

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وتابع مدرب نيس الفرنسي السابق: "إذا فزنا لن يتحدد شيء، إذا تعادلنا لن يتحدد شيء، وإذا خسرنا لن يتحدد شيء، الأمور مفتوحة تمامًا".

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وخاض بايرن ميونيخ أمس مواجهة قوية أمام هادينهايم فاز فيها بصعوبة بنتيجة 5-4 ليتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا.

وأردف: "مثل كل الفرق، لديهم نقط ضعف، كل فريق لديه، حتى الأفضل في العالم، لكن ليس لديهم الكثير، وكذلك لديهم الكثير من نقاط القوة أيضاً، نحن نعرف هذا، سوف نركز على العديد من الأشياء".