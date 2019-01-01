فافر مستاء من الخسارة أمام توتنهام: من الصعب قبول النتيجة
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إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أعرب المدير الفني لوسيان فافر، عن استيائه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها بوروسيا دورتموند أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا.
وسقط الفريق الألماني، على أرضية ملعب ويمبلي، بثلاثية نظيفة، تؤثر على أداءه في لقاء الإياب بألمانيا.
وعلق فافر على أداء لاعبي أسود الفيستفاليا: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، لكن الهدف الذي تلقيناه كسر كل شيء".
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وتابع: "بعد ذلك لعبنا بشكل سلبي، وكان من الصعب صناعة الفرص".
واختتم: "لكن بعد الشوط الأول، من الصعب قبول تلك النتيجة".
وسيكون أمام الفريق الألماني، فرصة التعويض على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك في الخامس من مارس المقبل.
الشمشون الكوري بعد عودته من آسيا 👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019
سون المتوهج مع توتنهام 🔥
4⃣ مباريات 🏟️
4⃣ أهداف ⚽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MafALzmbPO