فافر: كنت قريبًا من بايرن ميونخ وهذا رأيي في بالوتيلي وجوتزه

المدرب السويسري في مقابلة حصرية مع DAZN

أجرى المدرب السويسري لوسيان فافر مقابلة حصرية مع شبكة (DAZN)، كشف خلالها عن أشياء كثيرة، منها بداية تعارفه بكرة القدم ورأيه في أبرز النجوم الذين أشرف على تدريبهم في مسيرته التدريبية، منهم ماريو بالوتيلي وماريو جوتزه.

وعن بداية شغفه باللعبة، قال "وُلدت في قرية صغيرة اسمها سانت بارتيليمي، وكرة القدم كانت لعبتي المفضلة، وفي ذلك التوقيت كان لدينا ملعب كرة قدم واحد حقيقي في القرية، لكنه كان بعيدًا عن منزلي، ولهذا لعبت في المدارس والشوارع، لعدم وجود سيارات في منطقتنا".

وأضاف "في البداية لم أكن أحب كرة القدم كثيرًا، لكن الأمور تغيرت بسبب شقيقي الأكبر، وسرعان ما أصابني فيروس وباتت كرة القدم دوائي الوحيد. عندما كنت بعمر 8 أو 9 سنوات، لم يكن لدينا تلفزيون في المنزل، وبعد عامين أو ثلاثة شاهدت البرازيل تفوز بكأس العالم 1970 في المكسيك أمام التلفزيون، وكان لهذا الحدث تأثير كبير علي، بعد مشاهدة بيليه، توستاو، جيرسون، وإلى الآن أحفظ هؤلاء النجوم عن ظهر قلب".

وتابع "كنت أطرح الكثير من الأسئلة على المدربين من نوعية كيف وماذا ولماذا وأي نظام، كنت أهتم بالتكتيك والتدريب، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي العمل بشكل جيد في التدريبات لأكون على أتم الاستعداد ثم بعد ذلك العمل على الأساسيات وتحسينها، لا أتذكر أنني واجهة مشكلات كبيرة، فقط كنت مهتمًا باللعبة والعمل على تطوير نفسي".

وعن اللعب رفقة كارل هاينز رومينيجه في جنيف، قال "كنت على اتصال جيد جدًا به، وقد فهمنا بعضنا البعض جيدًا على المستوى الشخصي وداخل الملعب، وفي ذلك الوقت كنت متأكدًا أنه سيكون له شأن كبير في كرة القدم الألمانية".

وبخصوص أفكاره وفلسفته في كرة القدم، قال "فلسفتي لا تتغير، وهي اللعب بشكل إيجابي لإيجاد الفرص والحصول على أكبر قدر ممكن من الحيازة، لكن عليك متابعة الجوانب الأخرى لأنك لا تستطيع اللعب بنفس النسق طوال الـ90 دقيقة، ينبغي عليك أن تعرف كيف تدافع وتهاجم، وهذا الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لتطوير كل الجوانب، وإذا كنت تعرف كيفية الدفاع والهجوم، فهذا كفيل بزعزعة اسقرار خصمك".

وعن ماريو بالوتيلي الذي عمل معه في نيس، قال "كان مميزًا، ويجب أن تكون دبلوماسيًا معه، لكن في الوقت ذاته يمكنك التحدث معه لشرح الأمور، كانت هناك أحيانًا مشكلات بسيطة بسبب سلوكه، لكنه كلاعب جيد جدًا، وعملنا معًا عامين، والموسم الأول كان جيدًا للغاية".

وسُئل "هل تلقيت اتصالات من بايرن ميونخ؟ نعم كانت هناك محادثات عندما كنت مدربًا لبوروسيا مونشنجلادباخ".

وتحدث عن الفتى المعجزة ماريو جوتزه قائلاً "أعرف أنه محبوب من قبل المشجعين الألمان. لقد سجل هدف الفوز بكأس العالم وهذا الأمر لن ينس أبدًا، وهو لاعب جيد لكنه لعب بانتظام في العام الماضي من أكتوبر، وهذا يحدث أحيانًا (ابتعاده عن التشكيلة الأساسية)، حيث هناك منافسة في كل المراكز، وعليك أن تقبل هذا الوضع".

كما تطرق للحديث عن ثنائي التنس فيدرر ونادال، بقوله "الأمر يتعلق بالقبول والقدرة على تصحيح الأخطاء والإرادة والتعلم والتطوير، لهذا السبب سلوك الاثنين يبقى مثيرًا للإعجاب وسواء فازا أو العكس، دائمًا يتطلعان للتدريب والتطوير".

وختم بالحديث عن كواليس توقيعه على عقد ارتباطه بفريقه الحالي بوروسيا دورتموند، قائلاً "من الصعب عدم الموافقة على عرض من نادٍ مثل بوروسيا دورتموند، ولعبنا موسمنا رائعًا، ومن الصعب التحدث عنه بشكل سلبي لأننا فرطنا في لقب الدوري في النهاية، حصدنا 76 نقطة ونافسنا على اللقب حتى الأسبوع الأخير".