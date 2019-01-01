فافر: قلة الصبر هي سبب خسارتنا

الفوز الأول للفريق الصاعد حديثاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند انزعاجه من قلة الصبر التي كلفت فريقه الخسارة أمام يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال فافر عقب المباراة:"لقد اعتقدنا أن الأمر سيكون كالشوط الثاني في كولن، وهذا لم يحدث".

ويقصد فافر هنا فوز فريقه الجمعة الماضية حين تأخر فريقه بهدف قبل أن يسجل 3 أهداف في آخر 20 دقيقة.

وأضاف:"يجب أن نختفظ بصبرنا وألا نلعب بتسرع حين تكون النتيجة 1-1، يجب أن ندافع بشكل أفضل، هذا أمر مهم للغاية".

وأوضح:"بدلاً من ذلك فقدنا صبرنا وتلقينا هدفاً بلا داعي، ورغم ذلك كان لا بد لنا من الحفاظ على الصبر، كان هناك وقت لتحويلها إلى 2-2 وربما الفوز بالمباراة. شوطنا الثاني كان سيئاً".

يذكر أن يونيو برلين الصاعد حديثاً قد حقق فوزه الأول في المسابقة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في 3 جولات، فيما لقي دورتموند خسارته الأولى..