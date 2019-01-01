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فاسكيز يقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد

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هل تنتهي رحلة فاسكيز في ريال مدريد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، من مغادرة "سانتياجو برنابيو" بنهاية الموسم الجاري في ظل مرحلة إعادة البناء للنادي الملكي.

ريال مدريد يقترب من التوقيع مع لوكا يوفيتش وإيدين هازارد خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ صاحب الـ 27 عامًا من الأسماء المرشحة للرحيل بعد اقتراب هازارد ويوفيتش من الملكي بجانب رودريجو.

وأوضحت أنّ النادي الملكي مضطر للتخلي عن بعض الأسماء في ظل خطة للتعاقدات للموسم المقبل والتي تعني التضحية بعدد من اللاعبين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ رغبة زيدان هي بالاحتفاظ بفاسكيز ولكنّه قد لا يستطيع التمسك باللاعب، ولكنّ القرار الأخير يعود للمدرب الفرنسي.

ويمتلك ريال مدريد براهيم دياز وماركو أسينسيو وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور في مركز الجناح مما يعني إمكانية التخلي عن لاعب أو اثنين.

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