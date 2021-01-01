فاسكيز يفرض شروطه على ريال مدريد .. راتب أعلى وعقد لأربع سنوات!

أزمة جديدة لريال مدريد في التجديد لواحد من نجوم الفريق، لوكاس فاسكيز يفرض شروطه للبقاء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل أزمة جديدة تنتظر ريال مدريد في الفترة المقبلة، مرتبطة بتجديد عقد اللاعب لوكاس فاسكيز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن عملية تجديد عقد اللاعب أصبحت معقدة للغاية في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يحاول أن يمدد عقد فاسكيز للحفاظ على قوام الفريق الحالي الذي يقوده زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

ماذا يعرض ريال مدريد على فاسكيز؟

النادي الملكي عرض على اللاعب نفس العقد الحالي له، بقيمة 10% أقل من العقد الحالي كما هو الحال مع بقية زملائه.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد منح اللاعب عقدًا طوله يصل لثلاث سنوات فقط وهو ما أثار حفيظته بشأن العرض المقدم له.

ماذا يريد لوكاس فاسكيز؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فالنجم الإسباني يريد الحصول على 15% زيادة على راتبه الحالي في صفوف النادي الملكي.

ويريد فاسكيز خمسة مليون يورو في الموسم الواحد، ويسعى اللاعب للحصول على عقد فترته تصل لأربعة أعوام، وهو ما يتعارض مع سياسة ريال مدريد الحالية.

ما الذي يمنع ريال مدريد من منح فاسكيز ما يريد؟

راتب خمسة مليون يورو في الموسم الواحد لا يبدو كبيرًا بالنسبة لأكبر أندية أوروبا ريال مدريد، لكن النادي بدأ اتباع سياسة جديدة.

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ريال مدريد اتفق مع مجموعة من اللاعبين بالفعل على تجديد عقودهم مقابل تخفيض الراتب الحالي بنسبة 10% بسبب ظروف النادي الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا.

تلك المجموعة هي لوكا مودريتش ومارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش بالإضافة إلى كاسيميرو، ولو وافق النادي على طلبات اللاعب قد يتسبب في ثورة بصفوفه.

متى ينتهي عقد فاسكيز في ريال مدريد؟

ينتهي تعاقد اللاعب لوكاس فاسكيز في صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع التوقيع مع أي فريق يريد في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن فاسكيز كان قد تم تصعيده من فرق الشباب ريال مدريد وأمضى فترة إعارة مع إسبانيول في 2014 وكان أحد عناصر الثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا.