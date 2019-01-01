فاسكيز يؤكد رغبته في البقاء بريال مدريد ويرحب بقدوم بوجبا

لم يستبعد حدوث أي جديد في الصيف القادم

أصر لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، على رغبته في البقاء مع النادي الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

فاسكيز ظهر في 40 مباراة مع ريال هذا الموسم، لكن مستقبله يبدو محل جدل كبير، نظراً للتعاقدات الذي يخطط المدرب زين الدين زيدان لإبرامها في الصيف.

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صاحب الـ27 عاماً ينتهي عقده مع ريال في 2021، ولا توجد أي مؤشرات حول التوقيع على عقد جديد.

وقال اللاعب في تصريحات لراديو "ماركا":"سنرى ما سيحدث، لا يعلم أحد أي شيء حتى الآن".

وأضاف:"بالطبع أريد البقاء مع ريال مدريد ولدي عقد مع النادي حتى 2021".

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بول بوجبا يعتبر أحد أهم النجوم الذي ارتبط بالانضمام لريال الصيف الماضي، فاسكيز تحدث عن رأيه في لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأوضح الإسباني:"في كل عام تنتشر الأقاويل حول قدوم بعض اللاعبين، ريال يرتبط دائماً بأفضل النجوم، مثل هازارد، وكذلك بوجبا سيكون من المثير رؤيته هنا".

جدير بالذكر أن فاسكيز أحرز 5 أهداف فقط وصنع 4 في 40 مباراة مع ريال بجميع البطولات.