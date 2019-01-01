فاسكيز لم يفقد الأمل في الدوري رغم الخسارة من جيرونا

لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز يتمسك بأمل التتويج بالليجا رغم الخسارة من جيرونا

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الاستسلام والتخلي عن حظوظ الفوز بالدوري الإسباني الليجا، وذلك رغم الهزيمة أمام جيرونا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلت تصريحات فاسكيز التي أعرب فيها عن استيائه من النتيجة التي قال فيها: "لم نتوقع الهزيمة من جيرونا، نشعر بالألم بسبب المستوى الذي قدمناه في الأسابيع الأخيرة".

والد نيمار يوضح حقيقة عودته إلى برشلونة

وأضاف اللاعب الإسباني: "لا يوجد أمامنا خيار آخر، علينا الإيمان بحظوظنا حتى نهاية الدوري، مازالت حظوظنا قائمة في كل المسابقات".

يذكر أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 45 نقطة، كما أنه مقبل على مواجهة أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك.