رسميًا | ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز

تعرف على إصابة فاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد تعرض لوكاس فاسكيز للإصابة والتي تحرمه من المشاركة أمام ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

فاسكيز تعرض للإصابة بداية الموسم قبل التعافي منها والمشاركة في الفترة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وذكر النادي الملكي عبر الموقع الرسمي تعرض فاسكيز لإصابة بكسر في إصبع قدمه اليسرى في انتظار التطورات والمزيد من الفحوصات الطبية.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" فإنّه من المتوقع أنّ يبتعد فاسكيز نحو شهر ونصف عن الملاعب لتكون ضربة قوية للمدرب زين الدين زيدان الذي يعتمد على اللاعب بصورة كبيرة.

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ولن يشارك فاسكيز أمام ريال سوسيداد وكذلك باريس سان جيرمان وديبورتيفو ألافيس وقد يغيب أيضًا عن مواجهات إسبانيول وكلوب بروج وفالنسيا وحتى الكلاسيكو ضد برشلونة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد عانى من عدة إصابات خلال الموسم أبرزها جاريث بيل وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي ومارسيلو وداني كارفاخال وتيبو كورتوا.