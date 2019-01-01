فاسكيز: ريال مدريد تغلب على مأساة باريس وهذا ما حدث بعد رونالدو

ويكشف عن رأيه في الأفضل بين رونالدو وميسي

خطف لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز الأنظار، بمشاركته في حفل نظمته إحدى شركات الاتصالات الشهيرة في إسبانيا، ضمن أعماله التجارية خارج المستطيل الأخضر.

وسُئل اللاعب الإسباني عما تغير في اللوس بلانكوس بعد رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، فأجاب قائلاً "ما تغير الآن أننا لدينا الآن لاعبين آخرين رقم 7، لا شك أبدًا أنه كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا، لكننا سعداء بالعناصر المتاحة في الوقت الراهن، ونريد القتال من أجل الفوز بكل شيء".

وعن رأيه في السؤال التقليدي عن الأفضل بين صاروخ ماديرا وغريمه التقليدي ليونيل ميسي، قال "قضيت الكثير من المواسم الجيدة مع كريستيانو. أعتقد أنه جيد جدًا".

من جهة أخرى، تحدث عن بدايته ووصوله للفريق الأول للنادي الملكي، بقوله "كنت متوترًا بعض الشيء، انضمامي للفريق الأول كان حلم الطفولة، وكنت قادرًا على تحقيق، وكان من الرائع أنني حققته، لكني كنت متوترًا للغاية".

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وختم بالحديث عن مباراة الانتكاسة أمام باريس سان جيرمان، حين سقط الميرينجي بثلاثية نكراء في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا، قائلاً "كان وقتًا عصيبًا عندما خسرنا أمام باريس، لكن من الواضح أن الفريق تعافى ووضعه أصبح جيدًا في الدوري، وعلينا أن نفخر بذلك".