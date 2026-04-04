فاز نادي برشلونة في المباراة الحاسمة التي خاضها على أرض أتلتيكو، وهو الآن في طريقه بقوة نحو الفوز باللقب

يتمتع نادي برشلونة بأفضل الأوراق ليفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم. ففي حين خسر ريال مدريد في وقت سابق من يوم السبت بنتيجة 2-1 أمام مايوركا، تمكن فريق هانسي فليك في المساء من الفوز بنفس النتيجة على أتلتيكو مدريد. وبفضل هذا الفوز، يتقدم برشلونة الآن بفارق سبع نقاط على مطارده ريال مدريد.

سيطر برشلونة على مجريات المباراة في الشوط الأول. حصل فيرمين لوبيز ولامين يامال على فرصتين كبيرتين داخل منطقة الجزاء في غضون ربع ساعة، لكن كلاهما أخطأ المرمى. على الجانب الآخر، اضطر جوان غارسيا للتصدي لتسديدة أنطوان غريزمان.

بعد 35 دقيقة، حصل يامال على فرصة لافتتاح التسجيل. أرسل نجم برشلونة الصاعد الكرة نحو المرمى، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم وذهبت بعيداً.

قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، اشتعلت المباراة في مدريد. أرسل لاعب برشلونة السابق كليمان لينجليت كرة طويلة من الخلف إلى جوليانو سيميوني، الذي استقبلها وسددها بقوة في المرمى: 1-0.

وبعد ثلاث دقائق، عاد فريق هانسي فليك إلى التعادل. أرسل داني أولمو الكرة إلى ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء، الذي سددها بهدوء بقدمه اليسرى الأقل قوة تحت الحارس: 1-1.

في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، أصبح أتلتيكو بعشرة لاعبين. حصل الظهير الأيسر نيكولاس غونزاليس على بطاقة صفراء ثانية واضطر لمغادرة الملعب. بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تم تغيير البطاقة الصفراء الثانية إلى بطاقة حمراء مباشرة.

بعد الاستراحة مباشرة، بدا أن برشلونة سيصبح أيضًا بعشرة لاعبين. جيرارد مارتين تجاوز أحد اللاعبين بعد تمريرة وركل قدم خصمه بقوة. لكن بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تم تغيير البطاقة إلى صفراء، مما أنقذ برشلونة من موقف صعب.

بعد عدد كبير من الفرص التي أتيحت لبرشلونة، لم يتمكن الفريق الكتالوني من التقدم في النتيجة إلا في الدقيقة 88. ارتطمت الكرة بروبرت ليفاندوفسكي عن غير قصد بعد تصدي من خوان موسو، ورأى الكرة تتجه إلى المرمى لدهشته: 1-2.