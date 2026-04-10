فاز نادي أ.د.و. لاهاي بلقب دوري كيدز كرة القدم (KKD)، لكنه لن يتسلم الكأس في الوقت الحالي لهذا السبب المثير للدهشة

توج فريق ADO دن هاغ بلقب دوري "كيوكن كامبيون" مساء الجمعة دون أن يخوض أي مباراة. ولم يتمكن فريق SC كامبور من تجاوز التعادل 1-1 أمام فريق FC دن بوش، مما جعل فريق دن هاغ في صدارة الترتيب دون منافس.

سيخوض ADO مباراة يوم الأحد، في زيارة لـ FC Dordrecht، لكنه لن يستلم الكأس في ذلك الوقت. فقد قررت بلدية دوردريخت ذلك يوم الجمعة بالتشاور مع FC Dordrecht والشرطة. "تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اعتبارات أمنية"، حسبما أفاد النادي.

لكن ADO ينظر إلى الأمر بإيجابية، لأنه سيستلم الكأس الآن في المباراة القادمة على أرضه ضد RKC Waalwijk. "على الرغم من أننا كنا نرغب بالطبع في استلام الكأس فور حصولنا على اللقب، إلا أن هذا التطور يوفر أيضًا فرصة رائعة لعيش هذه اللحظة الخاصة مع أكبر عدد ممكن من المشجعين في ملعبنا"، كما أفاد النادي.

إف سي دن بوش - إس سي كامبور 1-1

كان SC Cambuur يعلم مسبقًا أن احتفال ADO Den Haag باللقب لا يمكن تأجيله إلا بطريقة واحدة: بالفوز. في وقت مبكر من المباراة، كان بإمكان فريق هينك دي يونغ أن يخطو خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح، لكن مارك ديميرز أضاع ركلة جزاء. سدد بيبيين فان دي ميربل الكرة ببراعة من الزاوية اليسرى.

ظل النتيجة صفر-صفر لفترة طويلة، لكن في الشوط الثاني سيطر دين بوش على المباراة. كان جاك دي فريس المحطة النهائية لهجوم قوي. وبذلك بقيت مهمة صعبة للغاية أمام كامبور، لكن الفريزيين لم يتمكنوا من قلب النتيجة. سجل ديمرز الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية ليصبح النتيجة 1-1، لكن ذلك لم يفيد كامبور في شيء. وهكذا أصبح ADO بطلًا بشكل نهائي.

إف سي أيندهوفن - رودا جي سي كيركراد 1-3

انطلق فريق رودا جي سي بقوة وتقدم في النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط. فقد سجل أنتوني فان دن هورك هدفاً رائعاً من تمريرة عرضية. لكن فرحة فريق ليمبورغ لم تدم طويلاً، حيث أدرك كلينت إيسرز التعادل في الدقيقة السادسة. ومع ذلك، نجح رودا في النهاية في حصد النقاط الثلاث المهمة: سجل فان دن هورك ركلة جزاء في الشوط الثاني، ثم أضاف جوي مولر الهدف الثالث.

RKC Waalwijk - FC Emmen 5-0

كسر تيم فان دير ليي التعادل لصالح RKC فالويك بعد مرور أكثر من ربع ساعة من اللعب، بعد تمريرة عرضية قوية ومنخفضة من دينيلو كليونيز. وبعد بضع دقائق، ضاعف هاري كوستر النتيجة بتسجيله هدفاً للمباراة السابعة على التوالي لصالح RKC. حسم الفريق المضيف المباراة قبل 20 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. سدد خوان فاميليا-كاستيلو ركلة حرة غيرت اتجاهها لتسكن الزاوية اليسرى. وزاد رايان فاج وتيم فان دير ليي النتيجة بشكل كبير في الوقت المحتسب بدل الضائع: 5-0. بشكل عام، كانت أمسية ناجحة لفريق فالفيك على أرضه.

MVV ماستريخت - هيلموند سبورت 0-0

كانت أكبر فرصة في الشوط الأول من نصيب أونيسيم زيموانغانا، الذي لم يتمكن مع ذلك من التسجيل لصالح هيلموند سبورت. حاول كلا الفريقين التسجيل، لكنهما لم يقدما عرضاً مثيراً في ملعب دي جوسيلت. توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد الاستراحة بسبب الألعاب النارية والصاروخية التي أُطلقت احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس النواة الصلبة لنادي MVV. مما اضطر الفريقين إلى العودة إلى غرف الملابس لفترة قصيرة. بعد توقف دام عشر دقائق، استؤنفت المباراة، لكن المرحلة الأخيرة لم تسفر عن فائز في ماستريخت.