"فازوا معي مرتين فقط!" .. حكم إسباني يدافع عن نفسه في قضية برشلونة ونيجريرا

تصريحات مثيرة من أحد الحكام المتهمين في القضية

أكد الحكم الإسباني هيرنانديز هيرنانديز أن التحقيقات معه بشأن قضية نيجريرا لا تُقلقه أبدًا، مشيرًا إلى أن نتائج برشلونة في المباريات التي أدارها له تكشف الحقيقة كاملة.

الحكم أوضح أن القضية ألحقت ضررًا لا يُمكن إصلاحه بالحكام الإسبان ولجنة التحكيم، مضيفًا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "الضرر الذي لحق بالحكام لا يُمكن إصلاحه أبدًا، اعتقدت في البداية أنها أخبار كاذبة، الاتفاق بين أحد أعضاء لجنة الحكام ونادٍ ما غير قانوني، كنا نعتقد أن تلك اللجنة مستقلة ونظيفة، مازلت أشعر بالفخر بكوني حكم لكن لا يمكنني مواصلة ذلك حين يعمل أحد أعضاء اللجنة مع أحد الأندية".

أضاف "ضميري مرتاح للغاية وليس لدي أي مخاوف قانونية، لم ألتق بنيجريرا سوى 4 مرات في العام، التقيته في فبراير في لقاء لم يتجاوز الدقيقة لأعلم مركزي في تصنيف الحكام، كانت تلك العلاقة بيننا لا أكثر".

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وحول مساعدة برشلونة، تابع هيرنانديز قائلًا "برشلونة لم يفز سوى مرتين من أول 5 مباريات كنت الحكم الخاص بها، فيما من جانب آخر أدرت 12 مباراة لريال مدريد فاز بـ10 منها، إن كان الهدف مساعدة برشلونة فتلك النتائج تكشف الحقيقة".

من جانبه قال الحكم دي بورجوس بينجويتكسيا لإذاعة أوندا ثيرو "القضية ألحقت بنا الكثير من الضرر، سيكون من الصعب التخلص منه، أغلبنا ليس لديه ما يخفيه، دعوهم يحققون معي كما يشاؤون".

يُشار إلى أن برشلونة نفى كل الاتهامات الموجهة له في تلك القضية، مؤكدًا أن ما كان يدفعه من أموال لم يكن سوى مقابل تقارير فنية خاصة بالحكام.