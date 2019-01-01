فاريا: هناك إيجابيات في مباراة الهلال رغم الخسارة

المدرب البرتغالي يشدد على أهمية الفوز في مواجهة أم صلال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روي فاريا مدرب الدحيل القطري اعتقاده بأهمية مواجهة الفريق ضد أم صلال ضمن منافسات الدوري المحلي.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي:"بدأنا اليوم استعداداتنا بعد عودتنا مساء الأمس من العاصمة السعودية الرياض، عقب مباراة الفريق ضد الهلال، حيث خضع اللاعبون لتدريبات استشفائية قبل التدريب الأساسي غداً".

وأضاف:"المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا في سباق البطولة التي ننافس عليها، ونأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أم صلال، حيث ندرك صعوبة اللعب عقب المشاركة في مباريات دوري الأبطال".

وتابع:"النتيجة التي خرجنا بها أمام الهلال محبطة، ونعلم أن التفاصيل الصغيرة تشكل فارقاً كبيراً في دوري أبطال آسيا، ولذلك علينا أن نعد اللاعبين بدنياً ونفسياً".

وأوضح:"رغم الخسارة توجد بعض النقاط الإيجابية في مباراة الهلال، حيث كان لدينا الشخصية ونجحنا بخلق العديد من الفرص التي كان بإمكانها تغيير النتيجة".

وكان الدحيل قد خسر على يد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.