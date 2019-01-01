فاريا: نحترم كل الخصوم وسنلعب بالفريق الأساسي

روي فاريا المدير الفني لفريق الدحيل يؤكد احترامه لفريق العربي وأنه سيخوض لقاء الجولة الختامية من الدوري بالتشكيلة الأساسية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد روي فاريا المدير الفني لفريق الدحيل أنه يحترم كافة خصومه وأنه سيخوض مباراة الجولة الختامية من الدوري القطري أمام العربي بالتشكيلة الأساسية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاريا ونقلها الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه تقديم نتائج أفضل في الفترة الماضية.

وقال فاريا: "نحن نحترم الفريق المنافس وسنخوض المباراة بكامل قوتنا، وإذا ما كانت هناك فرصة للدفع بالبدلاء سنفعل ذلك، لأننا ننافس على بطولات أخرى هذا الموسم".

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🔗 https://t.co/oSb5APxvFC pic.twitter.com/bgrz9d3Bwy — موقع قول السعودي (@GoalSA) ١١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "علينا أن نكون محترفين حتى اللحظات الأخيرة من الموسم وأن نلعب كل مباراة بجدية، لقد أعددنا لنا كما هي العادة وسندرس مصادر الخطورة لديهم".

وأكمل: "لا يجب النظر للنتائج بشكل سلبي، لقد قدمنا أداءًا طيبًا أمام السد، لكنهم تعادلوا معنا بشكل لا يعرفوه هم بأنفسهم حتى الآن، لا يجب أن نقدم الأعذار، لكن علينا استغلال الفرص التي تتاح لنا".

جدير بالذكر أن الدحيل كان قد فقد لقب الدوري بالفعل لصالح السد الذي حسم لقب البطولة قبل انتهاء الدوري بشكل رسمي.