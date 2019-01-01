فاريا: من الصعب التفكير في حصد لقب الدوري

مدرب الدحيل يقول أنه لا يزال يستكشف فريقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد روي فاريا؛ المدير الفني للدحيل القطري، أنه حتى الآن لم يستكشف فريقه بعد، موضحًا أن هدفه الفوز في الجولتين المقبلتين حتى لا يهدي لقب الدوري إلى غريمه السد.

الدحيل يستعد لملاقاة الخريطيات اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ21 بدوري نجوم قطر.

وقال فاريا، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "تجهيزاتنا سارت بالصورة المعتادة، فكل استعداداتنا للمباريات تكون بصورة جيدة ونقوم بتغيير الاستراتيجيات على حسب الخصم الذي نواجهه، وقلت للاعبي الفريق أن الانتصار هو التجهيز الأمثل للمباريات، ويجب علينا أن نرى نقاط قوة الخصم ولا ننظر لترتيبه في الدوري، بجانب الحد من نقاط القوة والقيام بتغيير بعض اللاعبين وعدم المخاطرة، لأن هناك مباريات مهمة تنتظرنا سواء في دوري أبطال آسيا أو كأس الأمير".

وأضاف: "من الصعب التفكير في حصد لقب الدوري، ولكن المهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة، ولا يمكننا أن نجعل السد يفوز بالدوري لأننا خسرنا النقاط بل علينا أن نؤدي بقوة وأن نواصل في الانتصارات مثلما يريد السد أن يحقق الانتصار في المباريات، لكي يحسم لقب البطولة، ولكن نحن لن نتنازل عن أي نقطة بسهولة، وأمام الخريطيات يجب علينا نوقف هجماتهم المرتدة، لأنهم يجيدونها بصورة واضحة".

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مدرب الدحيل تابع: "هناك بعض اللاعبين الذين يعانون من صعوبات وإصابات مختلفة، ولهذا نحن نفكر في إراحة بعض اللاعبين وإحداث تغييرات في التشكيلة ومن ثم التفكير في مباراتنا أمام العين في دوري أبطال آسيا، وهناك لاعبون يحتاجون للراحة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية".

واختتم: " حتى الآن أنا أقوم باستكشاف الفريق ولاعبيه وقدراتهم البدنية والفنية، وهي فترة للتعلم، لأنني وكما يعلم الجميع بدأت مشواري مع الدحيل في العشرين من يناير الماضي، وكان يجب عليّ أن أفهم شخصيات اللاعبين داخل وخارج الملعب وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض، ولكن هذه الفترة مهمة للغاية للتعرف على بطولة الدوري ومستوى الأندية، وهي مرحلة للتعليم بالنسبة لي ولكن لا يمكن أن ننسى أن علينا العمل بجدية من أجل التأهل في دوري أبطال آسيا، فنحن في مجموعة صعبة للغاية".

يذكر أن الدحيل يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة متأخرًا بأربع نقاط عن السد صاحب الصدارة، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم، بينما يأتي الخريطيات في المركز الأخير بـ12 نقطة.