فاريا: عوضنا الندم الكبير الذي جرعه لنا العين

الدحيل أسقط العين على أرضه بثنائية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد روي فاريا؛ المدير الفني للدحيل القطري، أنه استغرق وقتًا طويلًا لتهيئة لاعبيه نفسيًا خلال الفترة الماضية، معربًا عن رضاه عما قدموه أمام العين الإماراتي.

الدحيل حقق الفوز أمام الزعيم بثنائية نظيفة، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب بين الفريقين كان في قطر كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على استاد عبد الله بن خليفة.

وقال فاريا، خلال تصريحاته نقلها الموقع الرسمي لناديه: "سعيد بالمستوى والأداء والروح التي ظهر بها اللاعبين اليوم، ورغم أن الفوز لم يحسم تأهلنا إلا أنه خطورة مهمة للأمام، بجانب أننا عوضنا الندم الكبير الذي جرعه لنا العين بتعادلنا في لقاء الذهاب على أرضنا".

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وأضاف: "ظهرنا بأكثر من مستوى خلال مجريات اللقاء، لكننا في الأخير نجحنا في تحقيق هدفنا رغم أن المباراة خارج أرضنا وأمام جماهير كبيرة".

مدرب الدحيل اختتم: "الأداء الجماعي والروح القتالية العالية هما كلمة السر في الفوز، وهذا يرجع إلى التهيئة النفسية التي قمنا بها للاعبين طيلة الفترة الماضية، استغرق كثير من الوقت، لكن أتى بثماره وأدى اللاعبين بالشكل المطلوب وبصورة جادة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد كتيبة فاريا إلى النقطة السابعة في وصافة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد العين عند نقطتين في مؤخرة المجموعة، ليزداد موقفه صعوبة.

بينما يتصدر الهلال السعودي الترتيب بتسع نقاط، ويأتي استقلال طهران الإيراني ثالثًا بأربع نقاط.