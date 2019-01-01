فاريا سعيد بفوز الدحيل "المستحق" على الاستقلال

مساعد مورينيو السابق يفتتح دوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة

فيسبوك تويتر يوسف حمدي

أبدى روي فاريا مدرب الدحيل القطري سعادته عقب الفوز على الاستقلال الإيراني في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي:"أود أن أهنئ لاعبي الفريق على الانتصار الكبير أمام فريق نعرف مدى صعوبته وقوته".

وأضاف:"لقد قدموا عملاً رائعاً واستحقوا الانتصار بتنظيم جيد وذكاء واضح خلال المباراة".

وتابع:"نعلم مدى صعوبة هذه المجموعة ولا يزال الطريق طويلاً".

يذكر أن الدحيل قد فاز بثلاثية نظيفة، افتتحها المغربي مهدي بنعطية في الدقيقة 56 ثم يوسف العربي في الدقيقة 73 وأخيراً علي عفيف في الدقيقة 91.