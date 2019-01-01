فاريا: الدحيل خسر الدوري منذ التعادل مع السد وهذا هدفنا في أبطال آسيا

الدحيل يستعد لمواجهة العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد روي فاريا المدير الفني، لنادي الدحيل أن هدفه مع فريقه هو التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، دون النظر عن المركز الذي سينهي دور المجموعات عليه.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم اننا سنواجه فريقاً كبيراً، قمنا بتحليل طريقة ادائه داخل الملعب، وبدأنا الاعداد لهذه المباراة، وسندخل الى الملعب بكامل قوتنا من اجل تحقيق الانتصار".

وواصل: " خسارتنا في الدوري لن تؤثر على ادائنا في هذه المباراة لأننا خسرنا الدوري منذ ان تعادلنا مع السد، والان نحن في مواجهة خصم صعب ولكن الدحيل ايضا فريق قوي يحتاج للفوز داخل ارضه وخارجها من اجل ضمان التأهل".

وتابع: " لست مخطئا عندما اقول ان الفريق اختلف بشكل كبير عن الموسم الماضي، ولكني لست ساحراً حتى افعل المعجزات في وقت قصير، هناك الكثير من الغيابات، ولكن الفريق سيظهر بالشكل المطلوب عما قريب".

وأكمل: " الان المهم بالنسبة لنا هو التأهل بغض النظر عن المركز الذي سننهي عليه دور المجموعات سواء كنا اول المجموعة او الوصيف واعتقد ان لاعبي الدحيل قادرون على تحقيق هذا الامر".

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الجدير بالذكر أن الدحيل، يحتل المركز الثاني من مجموعته بثلاث نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل العين المركز الثالث بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن استقلال طهران صاحب المركز الرابع.