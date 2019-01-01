فاريا: الأخطاء هي سبب التعادل أمام العين

فاريا يتحدث عن أسباب التعادل أمام العين وعن تكرار الأخطاء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب روي فاريا المدير الفني لنادي الدحيل عن عدم رضاه من النتيجة التي انتهت عليها مباراة الفريق التي خاضها مساء اليوم أمام فريق العين الإماراتي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال فاريا في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي الدحيل: "الجميع شاهد المباراة، وكان يجب علينا أن نفوز فيها، ولكن الاخطاء هي التي جعلتنا نفقد نقطتين في هذه المسابقة"

وأضاف: "كان يمكننا أن ننهي المباراة في الشوط الاول، وبعد مباراة الهلال قلت إن ارتكاب الاخطاء يجعلك تدفع الثمن، لقد أتيحت لنا الكثير من الفرص ولم نتمكن من استغلالها واستقبلنا أهدافًا لا يمكن ان نستقبلها في هذه البطولة"

وتابع: "الامور أصبحت صعبة بالنسبة لنا ولكن هناك الكثير من المباريات التي تنتظرنا ويجب علينا أن نحقق نتيجة إيجابية خارج ملعبنا اذا ما أردنا العبور للدور التالي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وقال كذلك: "الجميع شركاء في الفوز أو الخسارة، ولن أقوم بالإشارة للاعب معين وأقول إنه سبب هذا التعادل بل هي مسؤولية الجميع"

وأضاف: "الفريق أضاع عدد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الانتصار، وكل نقطة نفقدها يمكنها أن تخلق لنا العديد من المشاكل في مسيرتنا في دوري الأبطال، واليوم كان هناك أداء سيء خاصة في ختام الهجمة، وحتى الآن الأمور مفتوحة في هذه المجموعة وكل فريق يملك فرصته في تحقيق التأهل للدور التالي، وعلينا القتال لكي نحافظ على حظوظنا في التأهل وتعديل الامور، ولدي ثقة على مقدرة الفريق للتأهل ويجب علينا أن نطور من أنفسنا"

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يذكر أن نادي الدحيل مواجهة الإياب بين الدحيل والعين الإماراتي ستقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.