فاروق جعفر يوجه رسالة قوية للجهاز الفني لمنتخب مصر

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات قوية للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الحالي بسبب اختيارات معسكر مارس.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 18 مارس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث سيواجه النيجر ونيجيريا في أواخر الشهر الجاري.

وقال فاروق جعفر في تصريحات إذاعية: "هذه الاختيارات تشير إلى أن أجيري لا يعرف شيئًا عن كرة القدم المصرية ولا كأس الأمم الإفريقية".

وانتقد فاروق جعفر أجيري بسبب استدعاء بعض اللاعبين المصابين والذين لم يشاركوا مع أنديتهم منذ شهور، ولاعبين أيضًا ليس لديهم الخبرة الدولية.

وتابع: "هناك يد مصرية خلف هذه الاختيارات، أقصد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب، لا أعتقد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يوافق على هذه الاختيارات بأي شكل".

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ويواجه منتخب مصر نظيره النيجر يوم 23 مارس الجاري ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ونيجيريا وديًا يوم 26 من نفس الشهر.