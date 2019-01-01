حارس الشباب: أعد الجماهير بتحقيق أهدافهم في الدوري

حارس الشباب يتحدث عن أهداف فريقه بالدوري السعودي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد التونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى الشباب، على أن مواجهة ضمك ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لفريقه، بعد الخسارة أمام الاتحاد.

الشباب سيواجه ضمك مساء غدٍ السبت، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الحارس التونسي قال خلال تصريحات صحفية: "لاعبو الشباب عازمون على تقديم أفضل ما لديهم أمام ضمك باللقاء الذي سيقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء".

فاروق بن مصطفى تابع: "البداية في الدوري بالنسبة لنا لم تكن مثالية، بالرغم من أفضليتنا في جميع المباريات الخمس الأولى، وأيضًا عدم التوفيق، وبعض الأخطاء الفردية الصغيرة".

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حارس الشباب واصل: "مازال مشوار الدوري طويلًا، والفريق قادر على استعادة التوازن والمنافسة خلال الفترة القادمة".

واختتم فاروق بن مصطفى تصريحاته قائلًا: "أعد جماهير الشباب بتقديم أفضل ما لدينا أمام ضمك وجميع المباريات المقبلة، والفريق يملك كل العوامل المساعدة على تحقيق كل الأهداف".

الشباب خسر المباراة الأخيرة بالدوري على يد الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي.