فارق رهيب وحيرة "رجل المباراة" .. الهلال "صال وجال" في ملعب "الراقي" دون عناء

الهلال يكتسح الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

اكتساح الهلال لنظيره الأهلي في مباراتهما ضمن الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بخمسة أهداف لهدف لم يكن حسب النتيجة فقط، بل بالنسبة لأرقام المباراة أيضًا.

الهلال أخذ خطوة نحو اللقب في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، ويقترب من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي.

- سيطرة كبيرة

ظهرت السيطرة بشكل كبير على مجريات اللعب من الهلال أثناء المباراة، حيث جاء استحواذ الفريق بشكل عام عقب نهاية اللقاء بنسبة 65 % مقابل 35 % لصالح الأهلي.

وينعكس الاستحواذ أيضًا من فارق عدد التمريرات بين الفريقين فالهلال قام بتنفيذ 643 تمريرة بنسبة 92.1 % صحيحة مقابل 348 تمريرة بنسبة 80.6 % صحيحة.

- هجوم كاسح

على المستوى الهجومي تظهر الأرقام الاستسلام الذي ظهر به الأهلي خلال المباراة، حيث جاءت عدد محاولات الأهلي ربع ما هدد به الهلال تقريبًا خلال اللقاء.

الهلال سدد 23 تسديدة على مرمى الراقي منها 10 بين القائمين والعارضة، بينما الأهلي سدد 6 كرات منها واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

- أفضل اللاعبين في المباراة

سيطر فريق الهلال على اللاعبين الأفضل في المباراة بكل تأكيد بعدما نجحوا في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث نحتار في اختيار لاعب واحد فقط ونرصد لكم أرقام أفضلهم خلال السطور التالية.

صالح الشهري

لعب 31 دقيقة بدلًا من جوميس وسدد 3 كرات جميعهم بين القائمين والعارضة سجل هدفين ولمس الكرة 16 مرة ومررها 9 مرات جميعهم بشكل صحيح.

جوميس

لعب 59 دقيقة، سدد الكرة 5 مرات منها 2 بين القائمين والعارضة سجل منهم هدفين ولمس الكرة 23 مرة ومررها 9 مرات بنسبة كاملة.