فارس عوض لجول : زيادة منتخبات كأس آسيا غير مُقنع ونتمنى أن يُفاجئنا الأبيض الإماراتي

عدم رضاه على زيادة عدد منتخبات البطولة الآسيوية إلى 24 بدلاً من 16 منتخب، لأن التأهل من دور المجموعات أصبح شبه مضمون لدى الكثير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض عن رأيه في منافسات كأس آسيا 2019، وعن موقفه من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية إلى 24 منتخب.

فارس عوض اختص مراسل "جول" بتصريحاته حول البطولة المقامة حالياً في الإمارات والتي وصلت إلى دور الـ16، الذي ينطلق غداً الأحد.

تطرقنا للحديث مع فارس حول أبرز شواهد مرحلة المجموعات، وأشار إلى أن اختياره يصب في صالح الجماهير، التي دعمت كافة المنتخبات خاصة وأن جميع الجاليات حاضرة في الإمارات لمؤازرة بلادها. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأبدى أحد أشهر المعلقين في الوسط العربي عدم رضاه على زيادة عدد منتخبات البطولة الآسيوية إلى 24 بدلاً من 16 منتخب، لأن التأهل من دور المجموعات أصبح شبه مضمون لدى الكثير من المنتخبات، مشيراً إلى أن الأدوار المقبلة ستكون أفضل من الناحية الفنية.

المعلق الإماراتي برر موقفه في تصريحات خاصة لجول أن ذلك تسبب في تواجد منتخبات ضعيفة بالبطولة وهذا أمر منطقي من وجهة نظره لأن الكرة الآسيوية لم تصل إلى الكمال، كما أن بعض المباريات لعبت دون ضغط على اللاعبين مما تسبب في عدم ظهور فني جديد للمنتخبات.

وأنهى فارس عوض حديثه في هذا الأمر مشيراً إلى أنه يرفض فكرة زيادة عدد المنتخبات خلال الفترة الحالية لأنها غير مناسبة للقارة الآسيوية، مؤكداً أنه ذلك قد يكون منطقياً ولكن بعد تطور الكرة الآسيوية.

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وبسؤاله حول المنتخبات المرشحة للتواجد في المربع الذهبي للبطولة، أشار المعلق الشهير إلى أن الأمر محير وذلك لوجود أسماء قوية وكذلك منتخبات صاحبة أداء أفضل، لذلك من الصعب تحديد ذلك من الآن.

تحدثنا مع فارس عوض حول إمكانية وصول المنتخب الإماراتي بعيداً في هذه البطولة، وكان منطقياً في إجابته وقال أن الأمنيات بالتأكيد ترغب في ذلك، ولكن الواقع يقول أن الأبيض لم يقدم المستوى المطمئن للشارع الرياضي ونتمنى أن يفاجئنا نحن كجماهير قبل ان يُفاجئ الخصوم فيما هو قادم.

المنتخب الإماراتي كان قد تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ليضرب موعداً مع منتخب قيرغيزستان في دور الـ16، ولكن جماهير الكرة الإماراتية عبرت عن عدم رضاها على الأداء الفني.

وبسؤاله عن المنتخب السعودي، أشار فارس عوض إلى أن الأمور جيدة في الأخضر والانسجام أفضل من مرحلة كأس العالم، مشيراً إلى أنه يمتلكون فرصة لتخطي عقبة اليابان خاصة وأن الأخير لم يظهر بالشكل الفني المطلوب.