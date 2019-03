فاردي يعادل رقم لينيكر وينضم لكبار ليستر سيتي

نجح النجم الإنجليزي الدولي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي في تسجيل هدفه رقم 100 مع الثعالب منذ أن بدأ مسيرته الكروية مع الفريق.

الهدف الذي سجله فاردي اليوم أمام فريق فولهام جعله يحتل مكانة تاريخية في نادي ليستر سيتي بجوار عظماء كبار ليكون السابع فقط في تاريخ النادي الذي يسجل 100 هدف.

وكان آخر من نجح في الوصول لذلك الرقم بتاريخ نادي ليستر سيتي هو أسطورته ولاعب برشلونة المعتزل جاري لينيكر أثناء لعبه للثعالب.

100 - Jamie Vardy has scored his 100th goal for Leicester City in all competitions, becoming the first player to achieve the feat for the Foxes since @GaryLineker. Ton. pic.twitter.com/AkuHkZzLGL