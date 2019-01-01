فاردي يعادل رقم لينيكر وينضم لكبار ليستر سيتي

جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي ينجح في تسجيل هدفه رقم 100 في مسيرته الكروية مع الفريق ليكون سابع لاعب في تاريخ الفريق يسجل هذا العدد من الأهداف

فيسبوك تويتر علي رفعت

نجح النجم الإنجليزي الدولي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي في تسجيل هدفه رقم 100 مع الثعالب منذ أن بدأ مسيرته الكروية مع الفريق.

الهدف الذي سجله فاردي اليوم أمام فريق فولهام جعله يحتل مكانة تاريخية في نادي ليستر سيتي بجوار عظماء كبار ليكون السابع فقط في تاريخ النادي الذي يسجل 100 هدف.

وكان آخر من نجح في الوصول لذلك الرقم بتاريخ نادي ليستر سيتي هو أسطورته ولاعب برشلونة المعتزل جاري لينيكر أثناء لعبه للثعالب.

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100 - Jamie Vardy has scored his 100th goal for Leicester City in all competitions, becoming the first player to achieve the feat for the Foxes since @GaryLineker. Ton. pic.twitter.com/AkuHkZzLGL

— OptaJoe (@OptaJoe) ٩ مارس ٢٠١٩

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق تلك المباراة برصيد 35 نقطة جمعها من 29 جولة.

ويعد هذا الهدف هو الـ 11 لفاردي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، حيث يحتل حاليًا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الهدافين.

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جدير بالذكر أن فاردي كان قد انضم لصفوف ليستر سيتي قادمًا فليتوود في 2012 وشارك في 262 مباراة رفقة الفريق بكل البطولات.