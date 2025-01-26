فاردي يذكر جماهير توتنهام بفشل فريقهم بإشارة مستفزة!

فاردي يستفز جماهير توتنهام...

استفز جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، جماهير فريق توتنهام، أثناء مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وشارك فاردي، في فوز ليستر سيتي، على توتنهام، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من البريميرليج، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول، في اللقاء.

وكان فاردي قد استفز، جماهير توتنهام، في شهر أغسطس الماضي، ورفع بإصبعه الرقم 1، في إشارة منه إلى عدد ألقاب فريقه في الدوري الإنجليزي، بينما لم يحقق الفريق اللندني أي لقب.

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وبعدما تمكن المهاجم صاحب الـ 38 عامًا، من تسجيل هدف فريقه في مباراة اليوم، كرر نفس الأمر، ولكن هذه المرة على ملعب توتنهام.

واستمرت معاناة توتنهام، بعد خسارة اليوم وتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر، وتلقى الهزيمة الرابعة على التوالي، بينما ارتفع رصيد ليستر سيتي، عند النقطة 17 في المركز السابع عشر.

جدير بالذكر أن توتنهام يستعد، لمواجهة برينتفورد، في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، بينما يحل ليستر سيتي، ضيفًا على إيفرتون.