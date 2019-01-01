تصفيات كأس أوروبا

فاران يَعد برد الصاع صاعين لمنتخب تركيا

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النجم المدريدي يَعد بظهور أبطال العالم بصورة مغايرة تمامًا لما كان عليها في مباراة إسطنبول

استنهض قائد دفاع المنتخب الفرنسي رافاييل فاران همة زملائه، وحثهم على ضرورة الرد على ضيفهم التركي في سهرة الغد، أولاً لرد اعتبار أبطال العالم بعد هزيمتهم بثنائية نظيفة في إسطنبول، ثانيًا وهو الأهم لتأمين البطاقة المؤهلة ليورو 2020.

وقال مدافع ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الروتيني عشية قمة الإثنين "بالطبع نريد أن نجعلها مباراة جيدة. من الواضح أننا لن نلعب بشكل جيد في مباراة الذهاب، ولم نظهر بالصورة المعروفة عن فرنسا، بوجه عام لم نقدم ما كنا نريده، وهذا لا ينتقص من قوة الأتراك، لكن في مباراة الغد سيكون الوضع مختلفًا أمام جمهورنا".

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وأضاف "ننظر إلى مباراة الغد على أنها فرصة، كونها ستمنحنا خطوة كبيرة نحو التأهل، وهذا هدفنا الرئيسي بطبيعة الحال، ومن المؤكد أننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز، وكما ذكرت. ستكون فرصة عظيمة بالنسبة لنا لإظهار وجه مختلف عن المباراة الأولى".

وعن ضيق الوقت وعدم التحضير للمباراة بشكل جيد، قال "التحضير لم يكن مثاليًا، فقط حصلنا على يوم واحد راحة، لكن ينبغي علينا التعامل مع الأمر الواقع. ليس لدينا أي خيار آخر، كما أن هذا ليس عذرًا، كل ما علينا فعله هو الاستعداد والتركيز على المباراة".

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تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي يحتل صدارة المجموعة التاسعة برصيد 18 هدفًا، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب التركي.

 

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