فاران: صنعت وثائقيًا لأن حياة اللاعبين باتت أكثر تعقيدًا

رافائيل فاران يتحدث عن فيلمه الوثائقي ومستقبله مع ريال مدريد

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قال رافائيل فاران إن حياة لاعبي كرة القدم باتت أكثر تعقيدًا مما كات عليه في الماضي بعدما باتت التفاصيل تتحكم فيها بشكل كبير، وذلك قبل عرض فيلمه الوثائقي الذي يحكي قصته.

وكان فاران قد أبدى من قبل استعداده لتصوير فيلمًا وثائقيًا خاصًا به، في نفس الوقت تقريبًا الذي شرع فيه زميله سيرخيو راموس في الأمر ذاته.

وحول الوثائقي قال فاران إن حياة لاعبي كرة القدم باتت تحمل الكثير من التفاصيل التي تحتاج ذكرها، لذا سيرى المشاهدون قصته في الفيلم الوثائقي ومن أين بدأ وإلى أين وصل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وأضاف: "أنا بين الشباب والخبرة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتقييم مسيرتي، حتى لو لم تنتهِ بعد، عائلتي وأصدقائي جزء من مسيرتي المهنية ولقد شكرتهم على كل ما قاموا به من أجلي"

وتابع: "سيعرف الناس أشياء عني لم يكونوا في السابق يعرفونها، آمل أن أوضح أنه من خلال كرة القدم يمكن أن يكون هناك قيم قوية و أن أقوم بتحفيز الآخرين على متابعة القتال من أجل أحلامهم"

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يذكر أن رافائيل فاران قد لعب مع ريال مدريد بداية من العام 2011، وتوج مع الفريق بلقبي دوري و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب للسوبر الأوروبي و أربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وكذلك لقب لكأس الملك ولقبين لكأس السوبر المحلي.